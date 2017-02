Paris - Von den Zuflüssen in europäische ETFs im Januar 2017 in Höhe von 10,6 Mrd. Euro entfielen 7 Mrd. Euro auf Aktien- und 2,8 Mrd. Euro auf Renten-ETFs, so die Experten von Amundi ETF.Bei Aktien-ETFs hätten sich die seit Ende 2016 abzeichnenden Trends verstetigt: US-Aktien hätten mit Zuflüssen von 1,9 Mrd. Euro einen starken Jahresbeginn verzeichnet. Hintergrund seien die guten volkswirtschaftlichen Rahmendaten für die USA und das positive Wirtschaftsklima infolge der US-Wahl. Zudem seien ETFs auf globale Aktien im Monatsverlauf 1,8 Mrd. Euro und ETFs auf europäische Aktien 508 Millionen Euro zugeflossen. Auch wenn Investoren bei europäischen Aktien v.a. wegen politischer Risiken noch Vorsicht walten lassen würden, gebe es in diesem Marktsegment positive Entwicklungen, die eine Trendwende möglich erscheinen lassen würden:

