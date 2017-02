St. Moritz / Hochfilzen (ots) - TirolBerg St. Moritz:



Der TirolBerg präsentiert sich einmal mehr als internationale Netzwerk- und Medien-Plattform. TV-Studio und Leitner-Lounge werden von zahlreichen Sendern für Interviews und Live-Schaltungen genutzt, am Tag der Herren-Kombination legte Lindsey Vonn einen "Einkehrschwung" im TirolBerg Studio ein. Die Kitzbüheler luden Jugendliche zur WM und führende Touristiker aus dem Alpenraum diskutierten Szenarien für die Zukunft des Winterurlaubs.



TirolBerg Hochfilzen:



Am wettkampffreien Montag lud das PillerseeTal - Kitzbüheler Alpen als Gastgeberregion der Biathlon-WM die Journalisten zum Meet and Greet im TirolBerg. Hochfilzen ist der schneereichste Ort Tirols, die Region PillerseeTal - Kitzbüheler Alpen die schneereichste Region. Diese starke Ansage untermauerte der Skitourismusforscher Günther Aigner anhand offizieller Schneemessungen des Landes Tirol aus den vergangenen drei Jahrzehnten. Unter den dutzenden geladenen internationalen Medienvertretern im TirolBerg war auch die Eurosport-Reporterlegende Sigi Heinrich. Er moderierte den Abend und präsentierte die WM-Edition seines Kochbuchs "Kulinarische Volltreffer" mit Rezepten der Biathlon-Stars. Auch der österreichische Biathlet Simon Eder ist mit seinem persönlichen Rezept für Spaghetti Puttanesca im Kochbuch vertreten. Im TirolBerg signierte und verteilte er das Kochbuch höchstpersönlich.



