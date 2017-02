Dank Kreuzfahrten und guter Auslastung eigener Hotels in sicheren Reiseländern hat TUI in seinem ersten Quartal weniger Verlust gemacht als erwartet. Der Reiseveranstalter bestätigte seine Prognose und erklärte wie er mit Touristen aus Südeuropa und China eine Milliarde mehr Umsatz machen will. Was Anleger jetzt tun sollten. Von Peer Leugermann

