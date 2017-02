Die Wirtschaft in der Euro-Zone wächst so stark wie in den USA. Höchste Zeit für die EZB, die Geldpolitik zu straffen. Sonst könnte sich das in Form einer neuen Euro-Krise bitter rächen.

Lange Zeit schien es ein ungeschriebenes Gesetz der Ökonomie zu sein: Europas Wirtschaft hinkt der Wirtschaft in Amerika hinterher. Tatsächlich hatten die USA Europa nach der Lehman-Pleite in puncto Wachstum und Beschäftigung zunächst abgehängt. Während die USA ihre Banken sanierten und die privaten Haushalte ihre Schulden abtrugen, stürzte der alte Kontinent in die Euro-Krise, in dessen Gefolge die Gemeinschaftswährung zu einem Fall fürs wirtschaftshistorische Seminar zu werden drohte. Allein das Rettungsversprechen der Europäischen Zentralbank (EZB) gegenüber Banken und Staaten verhinderte das Auseinanderbrechen des Euro.

Zwar sind die grundlegenden Probleme der Währungsunion wie die hohen Staatsschulden und die disparaten Vorstellungen der einzelnen Länder von den Aufgaben der Wirtschaftspolitik weiterhin virulent. Doch der EZB ist es gelungen, mit ihrer Politik der Geldschwemme die Probleme zu übertünchen und die Konjunktur anzuschieben. So legte die Wirtschaft in der Währungsunion im vierten Quartal 2016 nach Angabe von Eurostat um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu - fast so kräftig wie in den USA (plus 0,5 Prozent). Während sich Spanien dank der Reformen der vergangenen Jahre mit einem Wachstum von 0,7 Prozent an die Spitze des Euro-Konjunkturzugs setzte, fielen reformunwillige Länder wie Griechenland (minus 0,4 Prozent) und ...

