Unter den Edelmetallen hat vor allem Palladium in diesem Jahr einen Lauf. Dabei hatten Analysten genau das Gegenteil erwartet. Und was ist mit Gold, dem Profiteur vom Jahresanfang, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Gold startete 2017 gut mit schwachem Dollar und niedriger gewordenen Renditen der US-Staatsanleihen als Rückenwind - doch inzwischen ist die Luft raus: "Die angekündigten phänomenalen Steuererleichterungen wären in der Tat schwierig für Gold.", sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Die Frage sei auch, inwieweit Gold im Fall der Fälle als Inflationsschutz gelte. Palladium hingegen erreichte 2016 ein Plus von über 20 Prozent und ist der Topperformer unter den Edelmetallen seit Jahresbeginn. Hier komme es auf die Industrie-Nachfrage an - vor allem die Autoindustrie. Wie sich dann Palladium traden ließe, hier.