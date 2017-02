Eine neue Studie warnt vor wachsender Unsicherheit an der Börse aufgrund wackliger Gewinnprognosen. Es klingt paradox - aber genau das ist auch ein Grund, der die Aktienkurse noch weiter nach oben treiben kann.

Die Unsicherheit an den Börsen nimmt zu. Nach einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) haben 63 Prozent der Dax-Unternehmen im Laufe des vergangenen Jahres ihre Umsatz- oder Gewinnprognosen korrigiert. 2015 lag dieser Anteil noch bei 47 Prozent. Insgesamt kam es zu 24 Änderungen. Das ist der höchste Stand seit drei Jahren.

Die Prognosen der Unternehmen sind für Anleger deshalb so wichtig, weil sich daran auch Analysten und Fondsmanager orientieren und mit ihren Anlageempfehlungen und Käufen die Kurse bewegen. Kommt es zu Korrekturen, sind fast immer größere Kursschwankungen die Folge - mit anderen Worten: höhere Volatilität und damit höhere Risiken.

Für die aktuelle Unsicherheit gibt es mehrere Gründe. Martin Steinbach, Chef des Bereichs IPO (Neuemissionen) bei EY, macht dafür das überraschende Hin und Her bei den politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen verantwortlich: "Staatliche Eingriffe in den Markt können in einem ohnehin sehr volatilen Umfeld Prognosen schnell obsolet machen."

Ein besonderes Risiko sieht EY derzeit im amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Einerseits könnte es zwar ...

