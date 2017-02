Um 5: DAX legt Pause ein - US-Notenbank hält sich alle Optionen offen

Die US-Notenbank will wohl genau wie alle anderen Anleger erst einmal abwarten, wie die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump "in Zahlen und Fakten" aussieht und hält sich zunächst alle Optionen offen. Damit gab es wenig Überraschendes in Janet Yellens ersten Rede vor dem vollständig von Republikanern kontrollierten Senat.

Die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA bleibt damit bestehen. Schließlich kann unter Trump eine Kombination hoher Inflation bei gleichzeitig expansiver Fiskalpolitik einen Kurs schneller Zinsanhebungen der US-Notenbank herbeiführen.

