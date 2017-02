Politiker der Union kritisieren SPD-Kanzlerkandidat Schulz vor allem dafür, die Schulden in Europa vergemeinschaften zu wollen. Man dürfe sich nicht mundtot machen lassen, sagt Michael Grosse-Brömer.

Unionspolitiker haben den SPD-Vorwurf einer Schmutzkampagne gegen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zurückgewiesen. Es sei berechtigt, nach dessen Positionen etwa zum Beitritt der Türkei zur EU und zur Schuldenvergemeinschaftung in der Euro-Zone zu fragen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, am Dienstag in Berlin. "Das ist aus meiner Sicht keine Schmutzkampagne. Man darf sich durch Vorwurf einer Schmutzkampagne nicht mundtot machen lassen", sagte der CDU-Politiker. Unionsfraktionschef Volker Kauder äußerte sich überrascht, dass die SPD ...

