Der Wiener Rentenmarkt hat am sich am Dienstagnachmittag mehrheitlich mit Abschlägen präsentiert. Lang- und kurzlaufende Staatsanleihen legten Kursverluste hin. Lediglich die Zweijährige notierte leicht im Plus. Der Euro-Bund-Future zeigte sich schwächer.Nachdem am Vormittag Konjunkturdaten aus der Eurozone dem Markt keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...