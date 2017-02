Der US-Autobauer General Motors will seine Tochter Opel nach jahrelangen Verlusten an Peugeot verkaufen. Der Detroiter Mutterkonzern befinde sich in Gesprächen über eine Zusammenlegung seiner Rüsselsheimer Tochter mit dem französischen Konkurrenten, bestätigten beide Konzerne am Dienstag einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters.

