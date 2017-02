IRW-PRESS: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global unterzeichnet MOU für weitreichende Einsatzmöglichkeit in China

First Global unterzeichnet MOU für weitreichende Einsatzmöglichkeit in China

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

TSX Venture Exchange: FGD

Frankfurter Wertpapierbörse: 1G5

Toronto, ON, 14. Februar 2017 - First Global Data (First Global" oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding; MOU) hinsichtlich einer Möglichkeit des Zugangs zu einer großen Nutzerbasis unterzeichnet hat, die aus ungefähr 100.000.000 Haltern von Kundenkarten und rund 500.000 Einzelhandelsstandorten in ganz China besteht. Darüber hinaus wird das Unternehmen über eine chinesische Vereinigung Zugang zu etwa 100.000.000 Oberstufenschülern erhalten.

Diese Geschäftsverhandlungen sind streng vertraulich und deshalb kann das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt, die Namen der beteiligten Unternehmen nicht offen legen, wird dies jedoch tun, sobald diese Initiativen umgesetzt werden. Dem Unternehmen ist daran gelegen, die Geschäftsverhandlungen in diesem Stadium nicht zu gefährden.

Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global, sagte: Die Reise nach China war überaus erfolgreich. Der hohe Bedarf an unserer Technologie, Services und Fähigkeiten ist besonders erfreulich. Dies ist die erste einer Anzahl von Möglichkeiten, über die wir zu diesem Zeitpunkt berichten können. Der chinesische FINTECH-Markt sucht weltweit seinesgleichen. Wir werden die breite Nutzerbasis von einigen der größten chinesischen Konzerne gezielt für den Einsatz unserer FINTECH-Technologie nutzen.

Über First Global

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Einkäufen und Zahlungen in den P2P-, B2C- und B2B-Bereichen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Andre Itwaru Chief Executive Officer Telefon: 416.504.3813 E-Mail: ir@firstglobaldata.com Vorsorglicher Hinweis: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die angeboteten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl First Global der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da First Global nicht gewährleisten kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die eigentlichen Ergebnisse und Entwicklungen könnten deutlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen dargestellt werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Veröffentlichungsdatun dieser Meldung. First Global ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf First Global, seine Wertpapiere oder gegebenenfalls Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt First Global jede Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen - sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse bzw. anderer Faktoren - ab.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38910 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38910&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32037 R1001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA32037R1001

AXC0299 2017-02-14/18:14