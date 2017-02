Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit Verlusten beendet. Nach einem bereits verhaltenen Start baute der SMI seine Abgaben bis am Mittag noch etwas aus und hielt dieses Niveau im Nachmittagsgeschäft. Nach fünf Tagen mit steigenden Kursen kam es damit zu moderaten Gewinnmitnahmen, wobei vor allem diejenigen in den Schwergewichten Roche ins Gewicht fielen. Gedämpft wurde die Stimmung von Konjunkturdaten in Europa, wo in der Eurozone das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal unter den Erwartungen geblieben ist. Ebenso wurden die Daten zur Industrieproduktion eher negativ aufgenommen. Im Fokus standen Credit Suisse nach Zahlen sowie Aryzta nach einem Kahlschlag im obersten Management.

Am Nachmittag bremste die schwächere Eröffnung der US-Aktien die Entwicklung in Europa. Im Fokus standen dort Äusserungen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor Teilen des US-Kongresses. Sie signalisierte erneut weitere Leitzinsanhebungen. Zu lange mit Zinserhöhungen zu warten, könnte unklug seien, meinte sie. Diese Aussagen beflügelten den US-Dollar, welcher auch zum Franken am Nachmittag deutlich anzog, auf den höchsten Stand seit Mitte Januar.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,43% tiefer bei 8'426,15 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsste 0,17% auf 1'342,68 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,34% auf ...

