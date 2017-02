NexStreaming meldete heute die Einführung von NexPlayer für Tizen, ein Player SDK für auf Tizen basierende Apps. Hiermit können Videodienstanbieter ihre Apps auf den beliebten Smart TVs von Samsung mit höchster Videoqualität und modernsten Funktionen funktionsfähig machen. Mit der Einführung dieses Produkts ist die NexPlayer-Technologie nun für Samsung Smart TVs mit Tizen, Android STBs, Telefonen und Tablets mit Android, iOS und Android TVs verfügbar.

NexPlayer für Tizen unterstützt die gleichen Streaming- und Wiedergabemöglichkeiten wie das NexPlayer SDK, der OTT-Player für mobile Apps, darunter fortgeschrittene Funktionen wie Untertitelung, ABR, Mehrfach-Tonspuren, Playready DRM oder zeitversetzte Wiedergabe. Der hardwareverstärkte Player in den Tizen Apps ermöglicht ein Höchstmaß an Sicherheit, kombiniert mit bester Videoqualität auf diesen großen Fernsehbildschirmen.

Carlos Lucas, General Manager von NexPlayer, sagte: "NexPlayer für Tizen ist ein großer Schritt im Rahmen unserer Strategie, Videodienstanbietern dabei zu helfen, beste Videoqualität auf allen Geräten anzubieten. Samsung Smart TVs sind Marktführer und in Millionen von Wohnzimmern von Familien vorhanden; unsere Kunden können nun auch Video-Apps für diese Smart TVs vorbereiten, mit den gleichen modernen Funktionen, der Videoqualität und der Kundenbetreuung, die sie von Android und iOS gewohnt sind."

NexStreaming wird eine Demo von NexPlayer für Tizen auf dem Mobile World Congress Barcelona 2017 (27. Februar bis 2. März, Spanien) präsentieren. Die Teilnehmer können das Unternehmen an Stand-Nummer 8.1D59 besuchen.

Über NexStreaming

NexStreaming ist ein globaler Anbieter von Mobilfunksoftware mit Sitz in Seoul (Korea) und Niederlassungen in Spanien, den USA, in Taiwan und China. NexStreaming ist für seinen exzellenten Kundensupport und seine äußerst wettbewerbsfähigen Produkteinführungszeiten bekannt. Das Flaggschiffprodukt ist NexPlayer SDK, ein Multiscreen-Player-SDK, das weltweit in mobilen Anwendungen von mehr als 200 renommierten Videodienstleistern integriert ist. NexPlayer SDK sorgt für ein optimales Benutzererlebnis auf allen Geräten, löst das Problem der Gerätefragmentierung und der Zeit bis zur Marktreife neuer Funktionen.

NexStreaming ist an der koreanischen Börse unter KOSDAQ 139670 notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nexstreaming.com

Contacts:

NexStreaming

Jorge Castejón

jorge.castejon@nexstreaming.com