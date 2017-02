Der Verkehrsminister ist aus Sicht des Ausschusses für das Nichthandeln des Kraftfahrt-Bundesamtes verantwortlich. Weil habe am Donnerstag "die Chance, einen echten Beitrag zur Aufklärung zu leisten", sagt Obmann Lange.

Der Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags will die Rolle von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Aufdeckung des VW-Skandals beleuchten. Er wolle wissen, inwiefern Weil als Mitglied des VW-Aufsichtsrats bei diesem Thema nachgefragt habe, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Herbert Behrens (Linke) am Dienstag in Berlin. An diesem Donnerstag soll außerdem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) als Zeuge vernommen werden. Dobrindt sei politisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...