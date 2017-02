Die Pharmaindustrie fordert den Aufbau einer eigenen Produktion in Deutschland, um Lieferengpässe mit wichtigen Antibiotika zu vermeiden. Das aber setzt höhere Preise voraus - die die Krankenkassen nicht wollen.

Ende vergangenen Jahres gab es wieder Negativschlagzeilen wegen drohender Versorgungsengpässe mit Antibiotika in deutschen Krankenhäusern und Apotheken. In China war eine Fabrik explodiert, die einen Großteil der weltweit verfügbaren Mengen des Penicillin-Antibiotikums Piperacillin und des ß-Lactamase-Hemmers Tazobactam verarbeitet. Die beiden Medikamente sind besonders wirksam gegen schwere Krankheiten, auch bei den gefürchteten Krankenhausinfektionen. Bis ins Frühjahr drohen dadurch nun auch in Deutschland Versorgungsengpässe in Praxen und Krankenhäusern.

Der Vorfall in China ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr sich die Gesundheitssysteme weltweit bei der Versorgung mit wirksamen Medikamenten inzwischen in die Hände ausländischer Hersteller gegeben haben. Immer wieder führt diese Abhängigkeit zu Engpässen bei wichtigen Antibiotika. Vor Piperacillin und Tazobactam passierte das schon bei Daptomycin, das bei Resistenzen gegen andere Antiobitika hoch wirksam ist, und beim Breitspektrum-Antibiltikum Ampicillin/Sulbacta. Infektologen sehen durch diese Entwicklung längst die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet.

Die Politik hat bisher keine befriedigende Antwort auf das Problem gefunden. Nun gehen die Hersteller selbst in die Offensive. Der Verband Pro Generika trat mit zwei Gutachten an die Öffentlichkeit. Danach sind in Deutschland Antibiotika in den vergangenen Jahren immer billiger geworden. Nicht nur, weil inzwischen 84 Prozent der in Arztpraxen und 87 Prozent der in Kliniken eingesetzte Antibiotika Generika sind - also preiswerte Nachahmerprodukte von aus dem Patentschutz gelaufenen Originalmedikamenten. Ein großer Teil der Preissenkungen geht auch auf die Rabattverträge der Hersteller mit den Krankenkassen zurück. "Und diese Preisausschreibungen der Kassen, bei denen in einem Drittel der Fälle nur ein Hersteller eines Antibiotikums den Zuschlag erhält, haben zudem zu einer deutlichen Konzentration bei der Zahl der Anbieter geführt", so Martin Albrecht vom IGES-Institut.

Zumindest soweit es um in den Arztpraxen verordnete Medikamente geht. Beide Effekte, so Albrecht, begünstigten aber das Auftreten von Versorgungsengpässen. Bei vorrangig in Krankenhäusern eingesetzten Antibiotika, die häufig nicht als Pille oder Kapsel sondern per Spritze verabreicht werden, sieht die Lage zwar etwas anders aus. Dort ist die Zahl der Anbietet gewachsen, was ...

