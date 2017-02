Stuttgart (ots) -



Auf der Suche nach der richtigen Übersetzung können die Besitzer eines Amazon Echo, Echo Dot oder anderer Hardwaregeräte, die über Amazons künstliche Intelligenz Alexa verfügen, Suchbegriffe von jetzt an mit bloßem Sprachbefehl von Deutsch zu Englisch übersetzen lassen. Das PONS Wörterbuch Deutsch-Englisch ist einer der ersten offiziellen Skills, der auf den Amazon Echo Geräten zur Verfügung steht. "



Alexa, frage PONS was heißt "Schokoriegel" auf Englisch"



Mit den vordefinierten Fragemöglichkeiten kann der Nutzer schnell und einfach Übersetzungen vom Deutschen ins Englische erfragen, ohne den Suchbegriff eintippen zu müssen. Alexa reagiert auf den Befehl und liefert die gesuchte Übersetzung, beispielsweise für "Gericht" auf Englisch.



Natürlich gibt es in vielen Fällen mehr als nur eine Antwort, die Alexa liefern kann. Praktisch ist daher die simple Navigation durch die Wörterbuchergebnisse mit dem Kommando "Weiter" - Alexa liest daraufhin weitere Übersetzungen vor.



Rund 500.000 Wörter und Redewendungen in gewohnter PONS Qualität



Der kostenlose Wörterbuch-Skill von PONS verfügt in der Startphase über rund eine halbe Million Wörter und Redewendungen in der Sprachrichtung Deutsch-Englisch, die die passenden Antworten auf nahezu jede Frage garantieren. So beantwortet Alexa bspw. auch die Frage, was "einen Termin vereinbaren" im Englischen bedeutet. Die Übersetzung wird mit muttersprachlicher Genauigkeit vorgelesen. Über die gesprochene Übersetzung hinaus übergibt der Skill der Alexa-App den kompletten PONS Wörterbucheintrag in geschriebener Form zum Nachlesen und Lernen. Die Wörterbuchinhalte sind in gewohnter PONS Qualität redaktionell geprüft und werden täglich erweitert.



Hier geht es zum Wörterbuch-Skill von PONS: http://ots.de/ApNrO



