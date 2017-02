Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ausschuss zu Abgasskandal will sich Dobrindt und Weil vorknöpfen

Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Abgasskandal will sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) vornehmen. Beide Politiker werden am Donnerstag befragt. "Weil hätte als VW-Aufsichtsrat sofort tätig werden müssen", kritisierte der Ausschussvorsitzende Herbert Behrens (Linke) den SPD-Politiker. Weil sei seiner Aufgabe als Kontrolleur des VW-Vorstands nicht richtig nachgekommen, als es erste Hinweise auf Manipulationen der Motorsteuerung bei den Wolfsburgern gegeben habe.

Kanzleramtschef Altmaier: Unser Breitbandansatz ist überholt

Das von der Bundesregierung selbst gesteckte Ziel für den Breitbandausbau in Deutschland ist nach den Worten von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) schon heute veraltet. Die 50-Megabit-Anschlüsse, die 2018 in jedem Haushalt und Unternehmen anliegen sollen, seien ein erster Schritt, sagte der CDU-Politiker auf dem "Wirtschaftstag Innovationen" des CDU-Wirtschaftsrates. In den nächsten fünf Jahren werde sich das Datenaufkommen aber verachtfachen, so Altmaier, weshalb zügig Glasfaserkabel verlegt und der 5G-Mobilfunkstandard überall in Deutschland eingeführt werden müsse.

Erneut massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Kurz vor den neuen Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst der Länder haben sich am Dienstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi weit mehr als 15.000 Beschäftigte an Warnstreiks und Protestaktionen beteiligt. Zum Auftakt einer neuen Welle von Arbeitsniederlegungen kam es in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt und Hamburg zu befristeten Ausständen. Allein in Berlin legten demnach mehr als 8.000 Beschäftigte die Arbeit nieder.

Union diskutiert kontrovers über Grenze für Managergehälter

Bei CDU und CSU im Bundestag ist eine Debatte über die Begrenzung von Managergehältern ausgebrochen. Das Thema habe bei der Unions-Fraktionssitzung am Dienstag breiten Raum eingenommen und sei kontrovers diskutiert worden, verlautete aus Teilnehmerkreisen. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel habe für eine gelassene und ruhige Debatte geworben, hieß es. Zur Debatte steht bei der Union ein Vorschlag der SPD, die Auswüchsen bei Abfindungen und Managergehältern per Steuerrecht beikommen will.

Immobilienexperten sagen Trendwende bei Kaufpreisen in Metropolen voraus

Der zuletzt kräftige Anstieg bei den Kaufpreisen für Eigentumswohnungen könnte in einigen der größten deutschen Städte laut Experten bald vorbei sein. Insbesondere in Berlin, vermutlich aber auch in München sei eine Trendwende abzusehen, erklärte der "Rat der Immobilienweisen", in dem spezialisierte Forschungs- und Beratungsfirmen vertreten sind, in seinem Frühjahrsgutachten. Hintergrund sei, dass der Zuzug in die Metropolen nachlasse und zugleich mehr Wohnungen gebaut würden.

Merkel will freiwillige Rückkehr nach Tunesien erleichtern

Die Bundesregierung will mit finanziellen Hilfen und Bildungsangeboten eine freiwillige Rückkehr ausreisepflichtiger Tunesier in ihr Heimatland attraktiver machen. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Gespräch mit dem tunesischen Ministerpräsidenten Youssef Chahed an. Bei dem Gespräch sei ein neuer "Anlauf" diskutiert worden, "wie wir auch freiwillige Rückkehr attraktiv machen können", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz.

Schleswig-Holstein setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus

Schleswig-Holstein setzt Abschiebungen nach Afghanistan mit sofortiger Wirkung aus. Der Schritt sei aus "humanitären Gründen geboten", weil eine Rückführung "in Sicherheit und Würde" unter Berücksichtigung völkerrechtlicher Standards wegen der Sicherheitslage vor Ort derzeit unmöglich sei, erklärte Innenminister Stefan Studt (SPD) am Dienstag in Kiel. Er habe deshalb einen befristeten Abschiebestopp für zunächst drei Monate angeordnet.

London will Austritt aus EU noch nicht Anfang März auslösen

Großbritannien will das Verfahren zum Ausstieg aus der Europäischen Union erst nach dem Brüsseler EU-Gipfel Anfang März auslösen. Die offizielle Austrittserklärung werde erst Ende März abgegeben, kündigte Brexit-Minister David Davis am Dienstag bei einem Besuch in Stockholm an. Bislang war erwartet worden, dass Premierministerin Theresa May die Erklärung bereits auf dem EU-Gipfel am 9. und 10. März abgeben wird.

Österreichs Präsident warnt vor Rückfall in Kleinstaaterei

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Europäer eindringlich vor einem "Rückfall in die frühere Kleinstaaterei" gewarnt. "Mit neuen Mauern und Nationalismen lösen wir kein einziges Problem - im Gegenteil, wir schaffen neue" mahnte der 73-jährige ehemalige Grünen-Politiker am Dienstag im Europaparlament. Dies sei keine Prognose, sondern die Erkenntnis aus den leidvollen Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Griechenland fordert Schuldennachlass als Gegenleistung für Reformen

Griechenland fordert von seinen Gläubigern eine Reihe von Konzessionen als Gegenleistung für die geforderten Reformen. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Informanten auf griechischer Seite und bei den Kreditgebern berichtet, fordert die Regierung unter der Führung von Ministerpräsident Alexis Tsipras unter anderem, dass die Gläubiger einen Schuldenschnitt zusagen, ehe Griechenland weitere Steuererhöhungen und Rentensenkungen in Angriff nimmt.

Yellen öffnet Hintertür für März-Zinsschritt

Die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, hat den Finanzmärkten signalisiert, dass eine Zinserhöhung noch im März im Bereich des Möglichen liegt. Bei ihrer halbjährlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats sprach Yellen davon, dass der Offenmarktausschuss FOMC bei seinen nächsten Sitzungen über weitere Zinserhöhungen beraten werde. Sollten sich Beschäftigungszuwächse und Inflationsanstieg wie von der Fed erwartet fortsetzen, dann wäre eine Anhebung der Fed-Funds-Rate "bei den nächsten Meetings" angemessen, sagte Yellen.

Yellen hofft auf Normalisierung der Geldpolitik

Fed-Chefin Janet Yellen hofft, dass die US-Notenbank perspektivisch zu ihrem herkömmlichen geldpolitischen Handlungsrahmen zurückkehren kann. Bei ihrer halbjährlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats sagte sie, sie hoffe, dass der Ankauf von Vermögenswerten ein unkonventionelles Werkzeug bleiben werde. Längerfristiges Ziel der Fed ist es laut Yellen, die Bilanz wieder zu verkleinern. Sie rechne mit einer "deutlich kleineren Bilanz", sagte sie wörtlich.

US-Erzeugerpreise steigen im Januar kräftiger als erwartet

In den USA hat der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene unerwartet deutlich zugenommen. Im Januar stiegen die Erzeugerpreise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, kletterten die Erzeugerpreise in der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - verglichen mit dem Vormonat um 0,4 Prozent.

