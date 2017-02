Aufklärung über Fake News gehört in den Unterricht - sind sich die meisten Lehrer in den USA einig. Jugendliche könnten sich so am besten gegen Fehlinformationen im Netz wappnen. Doch es ist Überzeugungsarbeit nötig.

Die Zeitungsente war noch eine berechenbare Gegnerin. Fake News aber sind gefährlichere Täuscher und Verführer. Ihr Aufblühen im Internet stellt Schulen und Lehrer vor die große Aufgabe, Kinder und Jugendliche gezielt für falsche und irreführende Nachrichten zu sensibilisieren. "Ich denke, dass nur Bildung dieses Problem lösen kann", sagt Pat Winters Lauro von der Kean-Universität in New Jersey.

Viele Pädagogen stimmen der Professorin zu: Wenn Schüler aufmerksam die Tweets, Posts und Nachrichten prüften, würden Schlagzeilen wie "Papst stellt sich hinter Trump" viel leichter und schneller entlarvt.

In den USA haben sich Lehrer aller Schularten auf den Weg gemacht. Mit dem Aufkommen der Online-Medien als Nachrichtenkanäle setzte sich die Stony-Brook-Universität in New York schon vor rund zehn Jahren dafür ein, nicht nur Journalisten, sondern auch die Konsumenten entsprechend auszurüsten.

Die Uni ist weiter aktiv auf dem Feld, zuletzt startete sie in Kooperation mit einer Hochschule in Hongkong einen kostenlosen Online-Kurs. Inzwischen reagieren immer mehr Schulen, auch der Ruf nach politischer Regelung wird laut: In Kalifornien brachte ...

