Mannheimer Morgen zum Konzernumbau bei Bilfinger Überschrift: Bessere Aussichten Wirklich bahnbrechend ist die neue Strategie für Bilfinger nicht. Dass die vielen Zukäufe nach Jahren des Nebeneinanderher-Wurschtelns endlich richtig in den Mannheimer Konzern integriert werden und auf eine Linie gebracht werden müssen, ist längst bekannt. Auch der vielgeschmähte Vorgänger von Tom Blades, Roland Koch, hatte versucht, den unzähligen Einzelgesellschaften eine gemeinsame Bilfinger-Identität zu verpassen. Nur gelungen war es ihm nicht. Doch jetzt stehen die Chancen gut, dass der neue Vorstandschef ein besseres Händchen beim Konzernumbau hat. Nicht nur, weil er die Branche seit Jahrzehnten kennt und deshalb die gebeutelten und verunsicherten Mitarbeiter mit Kompetenz und Detailwissen überzeugen kann. Sondern auch, weil er eben nicht nur schöne Konzepte verkündet, sondern längst mit der Umsetzung angefangen hat - und zwar an den Stellen, an denen eine Harmonisierung auch praktische Wirkung zeigt, wie bei der Einführung einheitlicher IT-Systeme. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für einen global agierenden Konzern. Dass Blades diesen Prozess erst einmal in Gang bringen musste, zeigt die Versäumnisse der Vergangenheit. Für die Mitarbeiter ist trotz neuem Geschäftsmodell kein Ende der unruhigen Zeiten abzusehen: Der Vorstand hat ehrgeizige Ziele beim Kostensparen. Ein Ende des Stellenabbaus ist also nicht in Sicht, hier muss Blades schnell Klarheit schaffen.

