Mainz (ots) - Lasst den Mann doch mal machen. So lauteten Ratschläge an die Adresse derer, die skeptisch waren, ob Donald Trump ein geeigneter Präsident der USA ist. Jetzt macht er, seit ein paar Wochen. Und richtet mehr Chaos an, als man sich das ansatzweise wünschen darf. Eine Bildungsministerin, die von ihrem Amt keine Ahnung hat. Eine Beraterin, die, wenn sie nicht alternative Fakten erfindet, Werbung für Trumps Tochter macht. Trump selbst, der erkennbar nicht weiß, was Gewaltenteilung bedeutet. Alles ärgerlich. Der Fall Flynn aber ist noch einmal anders gelagert. Das hat nichts mehr mit einem bestimmten Politikstil zu tun, der durch ständige Provokationen den Nachrichtenfluss bestimmen will. Hier geht es um eine mögliche Erpressbarkeit der einzigen Supermacht. Außerdem würden die USA durch eine Abkehr von Sanktionen gegen Russland vor allem Europa in den Rücken fallen. So geht man unter Verbündeten nicht miteinander um. So etwas passiert, wenn Geltungssucht bei der Personalauswahl den Blick vernebelt. Wenn blinde Loyalität mehr zählt als Kompetenz. Der neue Macher im Weißen Haus ist ein Sicherheitsrisiko. Die amerikanische Demokratie funktioniert zwar noch, aber sie wird Trump vor allem innenpolitisch einhausen können. Außenpolitisch hingegen ist er freier - hoffentlich nicht frei von jeder Vernunft. Sein Umfeld, das ihm helfen soll, ist eine Mischung aus überfordertem Gruselkabinett und und völligem Novizentum. Da hatte man den Ex-General Flynn noch zu den Aktivposten zählen wollen. Bis jetzt. Jetzt sieht man, wie weit man mit "Lasst den mal machen" kommt.



