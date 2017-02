Ulm (ots) - Es ist alles andere als verwunderlich, dass weniger als vier Wochen nach seinem Amtsantritt das Köpferollen unter US-Präsident Donald Trump schon begonnen hat. Michael Flynn galt in der höchst sensiblen Funktion des Nationalen Sicherheitsberaters vom ersten Tag an als fehl am Platze. Unter anderem wegen seiner Kontakte zu Moskau, die er im Alleingang kultivierte und die er nutzte, um gegenüber dem Kreml großspurige Versprechen abzugeben. Flynn wäre selbst im republikanisch beherrschten Kongress auf harten Widerstand gestoßen und konnte nur deswegen den Job bekommen, weil er nicht der Zustimmung der Parlamentarier bedurfte. Interessant wird nun, ob Trump erneut eine umstrittene Persönlichkeit wie David Petraeus in den einflussreichen Posten hievt oder er ausnahmsweise auf Nummer sicher geht. Der Skandal um Michael Flynn zeigt aber zugleich eine von vielen Schwächen der neuen Regierung. Trump hat sich mit einer Mannschaft aus politischen Neulingen umgeben, denen die Gepflogenheiten in Washington völlig fremd sind. Folglich werden interne Machtkämpfe, die offenbar täglich zunehmen, nicht diskret hinter den Kulissen ausgetragen, sondern von unzufriedenen Mitarbeitern in die Medien getragen. Nur so wurde bekannt, dass das Justizministerium vor Flynns Erpressbarkeit gewarnt hatte. Dabei ist er möglicherweise nicht der einzige, über den Moskau kompromittierende Informationen besitzt. Warum nämlich der Präsident gegenüber keinem anderen Regierungschef vor harten Worten zurückscheut und ausgerechnet Wladimir Putin mit Samthandschuhen anfasst, darauf kann sich niemand einen Reim machen.



OTS: Südwest Presse newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59110 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59110.rss2



Pressekontakt: Südwest Presse Ulrike Sosalla Telefon: 0731/156218