Stuttgart (ots) - Es klingt logisch, dass alle Projektpartner, die den Bahnhof wollten und ihn bis dahin gemeinsam bezahlt haben, auch für diese zusätzliche Summe gemeinsam einstehen. Das aber sehen die Partner der Bahn vollkommen anders. Bis hierher und nicht weiter, zahlt euren Bahnhof doch allein, rufen sie wie aus einem Mund. Das ist verständlich, wirkt aber wacklig. Stadt und Land bewegen sich deshalb auf dünnem Eis, wenn sie weiter darauf beharren, all das gehe sie nichts an. Wenn die Gerichte tatsächlich entscheiden müssen, spricht einiges dafür, dass Hunderte Millionen Euro gewaltige Löcher in die öffentlichen Haushalte reißen. Die Projektpartner müssen deshalb genau abwägen, wie dem Steuerzahler der geringste Schaden entsteht für den schönen neuen Bahnhof.



