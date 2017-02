General Cable Corporation (NYSE: BGC) meldete heute, dass das Unternehmen Shruti Singhal zu seinem neuen European Business Leader ernannt hat. Er wird am 27. Februar 2017 zum Senior Vice President of General Cable, President of Europe ernannt und als neues Mitglied des Strategic Leadership Teams von General Cable begrüßt. Er wird Michael T. McDonnell, President und CEO von General Cable direkt unterstellt sein.

Shruti Singhal wird für den Erfolg der strategischen Roadmap und die Neuausrichtung des Unternehmens in Europa verantwortlich sein. Er wird sich insbesondere auf die Förderung des Wachstums durch Innovation, Bereitstellung branchenweit führender Kostenpositionen und effizienter Strukturen sowie die Kultivierung von Leistung auf höchster Ebene konzentrieren.

"Shruti Singhal verfügt über eine überzeugende Erfolgsbilanz im Hinblick auf die Förderung des Wachstums und die operationelle Exzellenz", so McDonnell. "Seine Leidenschaft für Leistung und kulturelle Veränderung wird von entscheidender Bedeutung für unsere kontinuierliche Neuausrichtung und die Umsetzung unserer Roadmap in Europa sein."

Im Verlauf seiner beruflichen Laufbahn hat Shruti Singhal in Nordamerika und Europa gearbeitet und war in Positionen zur Verbesserung des Managements sowie in Führungspositionen für multinationale Gesellschaften tätig, darunter Cognis (heute BASF), Rohm Haas, The Dow Chemical Company und Ashland. Vor seiner Tätigkeit für General Cable war er zuletzt Vice President und General Manager der Industrial Water Division von Solenis. Er erwarb einen Masterabschluss in chemischer Verfahrenstechnik an der Drexel University und einen Bachelor-Abschluss in chemischer Verfahrenstechnik und hat das Global Marketing Management Program an der Wharton School der University of Pennsylvania erfolgreich abgeschlossen.

General Cable Corporation ist in Highland Heights im US-Bundesstaat Kentucky ansässig und ein Branchenführer in der Entwicklung, im Design, in der Herstellung, Vermarktung und im Vertrieb von Drähten und Kabeln aus Kupfer, Aluminium und Glasfaser sowie von Systemen für den Energie-, Industrie-, Spezialitäten-, Bau- und Kommunikationssektor. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.generalcable.com

