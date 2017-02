Düsseldorf (ots) - Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) wegen ihrer Griechenland-Politik scharf attackiert und der Lüge bezichtigt. "Frau Merkel und Herr Schäuble haben aus Angst vor der AfD ihre eigene Unionsfraktion hinter die Fichte geführt", sagte Trittin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Sie haben den Unionsabgeordneten gesagt, es werde keinen Schuldenschnitt geben und der IWF bleibe auf jeden Fall dabei", sagte Trittin. "Nun fliegt diese Lüge mitten im Wahlkampf auf: Es führt gar kein Weg daran vorbei, dass die Europäer Griechenland Schulden erlassen", sagte der frühere Grünen-Spitzenkandidat und Bundesumweltminister. Nur um über die Bundestagswahl zu kommen, riskiere die Union eine unnötige Debatte über den Grexit. Das sei aber das genaue Gegenteil von dem, was jetzt nötig sei. "Die richtige Antwort auf Donald Trump ist nicht, sich zu verstecken, sondern dieses Europa zusammen zu halten. Dazu gehört es, dass man Griechenland nicht aus dem Euro mobbt", sagte Trittin.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621