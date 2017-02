Halle (ots) - Die sieben Hochschulen in Sachsen-Anhalt wollen mit einer einzigartigen Kampagne um Studenten außerhalb des Bundeslandes werben. Unter dem Motto "Studiere, was dich wirklich weiterbringt" will man nun vor allem auf die Entwicklung starker Persönlichkeiten während des Studiums setzen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Angehende Abiturienten sollen in ganz Deutschland unter anderem mit einem Persönlichkeitstest angesprochen werden. Die Kampagne, die am Freitag startet, wird stark über digitale Kanäle laufen. Das Land stellt bis 2018 fünf Millionen Euro bereit. Hintergrund ist die Sorge, dass die Hochschulen ihre Studentenzahlen wegen der demografischen Entwicklung ohne Zuwanderung nicht halten können. "Umfragen haben gezeigt, dass sich viele Studenten ihr Studium nicht nur nach Karriere-Gesichtspunkten auswählen. Sie suchen auch etwas Sinnstiftendes, das ihnen Erfüllung gibt", sagte Projektkoordinatorin Melanie Hyll der Zeitung. Angehende Studierende sollen in einem ersten Schritt mit Hilfe einer Social-Media-Agentur unter anderem über Facebook, Instagram oder YouTube angesprochen werden. Entwickelt wurden dazu mehrere "Motivationsbotschaften" wie "Stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld". Verbunden ist dieser Einstieg mit einem Persönlichkeitstest, bei dem über 40 Fragen beantwortet werden können. "Aus den Testergebnissen lassen sich dann verschiedene Studienfelder ableiten, die bewusst nicht eng gefasst sind. So sollen junge Leute ein Gefühl bekommen, welches Studium passen könnte", sagte Hyll.



