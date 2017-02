Hinter dem Reifen: Trinseo stellt neue Entwicklungen bei experimentellen, energieeffizienten und Neodymium-Kautschuk-Typen vor

Trinseo (NYSE: TSE), globaler Anbieter von Materiallösungen und Hersteller von Kunststoffen, Latexbindemitteln und Synthesekautschuk, ist auf der Tire Technology Expo, Europas führender internationaler Messe und Konferenz für Reifenkonstruktion und -fertigung, vertreten. Messebesucher erfahren Aktuelles zur breiten Palette an Standard- und hochmodernen Synthesekautschuk-Lösungen von Trinseo und haben auch Gelegenheit, die Vorträge von zwei wichtigen FuE-Führungspersönlichkeiten des Unternehmens zu hören.

Trinseo Synthetic Rubber provides an excellent balance between wet grip, low rolling resistance, and abrasion resistance for increased fuel savings and meeting stringent safety requirements while also providing precision and control in a variety of weather and surface conditions.(Photo: Business Wire)