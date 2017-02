FRANKFURT (dpa-AFX) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Lufthansa müssen das Unternehmen und die Piloten am Mittwoch erklären, ob sie dem Vorschlag des Schlichters folgen. Der Ex-Diplomat Gunter Pleuger hatte in der vergangenen Woche einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wie die neue Gehaltsstruktur für die 5400 Piloten aussehen soll, die noch nach dem Konzerntarifvertrag der Airline beschäftigt sind.

Der Schlichterspruch ist für die Tarifparteien nicht verbindlich. Die Gehälter sind aber auch nur eines von vielen ungelösten Tarifthemen. In dem gesamten Konflikt haben die Piloten bereits 14 Mal gestreikt und der Lufthansa einen Schaden von rund 500 Millionen Euro zugefügt. Das Unternehmen will auch in den Cockpits starke Kostensenkungen durchsetzen./ceb/DP/tos

