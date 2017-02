Jahresabschluss 2016

Kurzmitteilung

15. Februar 2017

Wachstumsstrategie zahlt sich aus

Schindler hat in einem anspruchsvollen Umfeld seine Marktstellung weiter gefestigt und operative Fortschritte erzielt. Auftragseingang, Umsatz und Betriebsergebnis erreichten Höchstwerte. Der Auftragseingang erhöhte sich um 4,1% auf CHF 10 374 Mio. (4,6% in Lokalwährungen). Der Umsatz nahm um 3,1% auf CHF 9 683 Mio. zu (3,6% in Lokalwährungen). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 13,1% auf CHF 1 133 Mio. (13,9% in Lokalwährungen) und die EBIT-Marge erreichte 11,7% (Vorjahresperiode: 10,7%). Vor Sondereffekten erreichte die EBIT-Marge 11,5%. Der Konzerngewinn verbesserte sich um 10,2% auf CHF 823 Mio. Vor Sondereffekten lag der Konzerngewinn bei CHF 766 Mio.

Ausblick 2017

Schindler wird die eingeschlagene Wachstumsstrategie und die Massnahmen zur weiteren Verbesserung der Produktivität fokussiert umsetzen und erwartet aufgrund des hohen Auftragsbestands für 2017 eine Umsatzzunahme zwischen 3% und 5% in Lokalwährungen. Ein Ausblick für den Konzerngewinn wird mit der Publikation der Halbjahreszahlen bekannt gegeben.

Ausgewählte Kennzahlen per 31. Dezember 2016

Januar-Dezember Î" % In Mio. CHF 2016 2015 Î" % in LW Auftragseingang 10 374 9 967 4,1 4,6 Umsatz 9 683 9 391 3,1 3,6 Betriebsergebnis (EBIT) 1 133 1 002 13,1 13,9 in % 11,7 10,7 Konzerngewinn 823 747 10,2 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 929 1 076 -13,7 Auftragsbestand 10 004 9 364 6,8 6,5 Anzahl Mitarbeitende 58 271 56 762 2,7 Vor Sondereffekten Betriebsergebnis (EBIT) 1 110 1) 1 031 3) 7,7 8,4 in % 11,5 11,0 Konzerngewinn 766 2) 747 2,5

1) Gewinn Verkauf Geschäft Japan: CHF 50 Mio., Restrukturierungskosten: CHF 27 Mio.

2) Gewinn Verkauf Geschäft Japan: (nach Steuern) CHF 31 Mio., Aufwertungsgewinn ALSO-Beteiligung: CHF 26 Mio.

3) Restrukturierungskosten: CHF 29 Mio.

Der Geschäftsbericht ist ab 6.30 Uhr CET im Internet verfügbar: (www.schindler.com/com/internet/en/investor-relations/reports.html: http://www.schindler.com/com/internet/en/investor-relations/reports.html)

Die vollständige Medienmitteilung wird um 6.30 Uhr CET versandt und auf (www.schindler.com: http://www.schindler.com) publiziert.