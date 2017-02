=== 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:05 DE/Kuka AG, Jahresergebnis, Augsburg *** 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Düsseldorf 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar HVPI PROGNOSE: +3,0% gg Vj vorläufig: +3,0% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 LU/Stabilus SA, HV, Luxemburg *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +2.000 Personen zuvor: -10.100 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember *** 12:30 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +6,5 zuvor: +6,5 *** 14:30 US/Realeinkommen Januar 15:00 EU/Monatliche Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 2017/18 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,4% zuvor: 75,5% *** 16:00 US/Fed-Chefin Yellen, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC) im Harvard Club, New York 18:45 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der La Salle University, Philadelphia *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis, Frankfurt ===

