Solothurn - Von der Laufmaschine via Hochrad-, Ketten- und Luftreifen-Erfindungen zum multifunktionalen Alltags- und Freizeit-Fahrzeug - das Velo fährt seit 200 Jahren auf der Erfolgsspur. Die Schweizer Velo-Branche und -Organisationen feiern den runden Geburtstag und sehen optimistisch in die Velozukunft.

12. Juni 1817: Der deutsche Forstlehrer und Erfinder Karl Drais legt mit seiner Laufmaschine - auch Veloziped oder Draisine genannt - eine 14 km lange Strecke bei Mannheim/D mit einem Schnitt von ca. 15 km/h zurück. Die erfolgreiche und viel beachtete Fahrt ist das Startsignal für eine 200jährige Velo-Erfolgsstory mit grossem Fortsetzungspotenzial.

Drais' Erfindung findet schnell Nachahmer, seine Draisine wird in den folgenden Jahrzehnten mehrfach kopiert und in unterschiedlichen Ausführungen vor allem in England und Frankreich verkauft. Mit der Erfindung des Pedalkurbelantriebs auf die Vorderachse folgt ab 1866 die Ära der berühmtberüchtigten Hochräder. Die hohe Sitzposition und das schlechte Handling machen das Fahren auf den grösstenteils noch unbefestigten Strassen jedoch zum gefährlichen Balanceakt.

Kette und Luftreifen als Initialzündung für das moderne Velo

Die Erfindung der Rollenkette 1878 bedeutet ...

