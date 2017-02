Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INVESTOREN - Deutschland, Frankreich und Italien befürchten den Ausverkauf von Know-how und wollen auf europäischer Ebene ein Instrument zur Abwehr strategischer Investoren schaffen. Einen entsprechenden Vorschlag haben die Wirtschaftsminister der Länder EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström unterbreitet. (Handelsblatt S. 9/FAZ S. 16)

GRIECHENLAND - Zwischen der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) spitzt sich der Streit über das Rettungsprogramm für Griechenland zu. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, sieht Fortschritte und die Auszahlung der nächsten Kredittranche in greifbarer Nähe. "Aus unserer Sicht hat Griechenland fast alles getan", sagte er dem Handelsblatt. Er fügte aber hinzu: "Der IWF sieht das anders." Dombrovskis warf dem Währungsfonds vor, "eine sehr pessimistische Prognose für das Wirtschaftswachstum und die Staatsfinanzen" zu haben. (Handelsblatt S. 6/Welt S. 13)

GRIECHENLAND - Im Streit um Griechenlands Rettungsprogramm hat der Internationale Währungsfonds (IWF) Kritik der Europäer zurückgewiesen, er operiere mit alten und pessimistischen Prognosen. "Der Vorwurf, dass wir veraltete Modelle haben und ständig zu pessimistisch sind, steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass das griechische Programm die Ziele über viele Jahre verfehlt hat", sagte IWF-Europadirektor Poul Thomsen. Eher sei man "zu optimistisch in Bezug auf das Wachstum und die Haushaltsüberschüsse" gewesen, "vor allem weil Reformen nicht wie erwartet umgesetzt wurden". (Handelsblatt S. 6)

GRIECHENLAND - Griechenlands Finanzminister Euclid Tsakalotos hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgefordert, über eine Beteiligung am laufenden Hilfsprogramm schnell zu entscheiden. In einem Beitrag für Bild erklärte Tsakalotos: "Die grie-chi-sche Re-gie-rung hat die Mit-wir-kung des IWF be-für-wor-tet, doch was wir brau-chen, ist Ent-schluss-kraft. Wenn der IWF mit-wir-ken will, soll-te er schnell ent-schei-den und keine un-ver-nünf-ti-gen For-de-run-gen mehr stel-len, wäh-rend er gleich-zei-tig mit-tel-fris-ti-ge Maß-nah-men hin-sicht-lich der Schul-den mit un-se-ren eu-ro-päi-schen Nach-barn ver-ein-bart." Tsakalotos betonte, sein Land komme mit den Reformen voran. Die Auffassung des IWF, dass sich der Reformprozess verlangsamt habe, sei weit von der Wahrheit entfernt. (Bild-Zeitung S. 2/Handelsblatt S. 6)

DEREGULIERUNG - EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis warnt mit Blick auf US-Pläne zur Entlastung der Finanzbranche vor einem weltweiten Deregulierungswettlauf und davor, die Regulierungsfortschritte nach der Weltfinanzkrise aufs Spiel zu setzen. "Wir müssen wirklich alles Mögliche tun, um einen Wettlauf nach unten bei der Finanzregulierung zu verhindern", sagte er in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 7)

MAUT - Das EU-Parlament rügt die geplante deutsche Pkw-Maut. Im Entwurf eines Entschließungsantrags, der am heutigen Mittwoch diskutiert werden soll, betonen die Abgeordneten, dass ein Maut-System kilometerabhängig sein sollte. Doch genau das wäre bei den von der EU-Kommission gutgeheißenen deutschen Mautplänen nicht der Fall. (SZ S. 6)

USA - Das Verhältnis zwischen Europa und den USA wird unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump "pragmatischer werden", sagte die EU-Außenbeauftrage Federica Mogherini nach Gesprächen in den USA. "Es wird künftig vermutlich mehr Themen geben, in denen Europäer und die US-Administration unterschiedliche Positionen vertreten", sagte sie in einem Interview. "Die USA sind keine Bedrohung für Europa und werden es auch nicht werden. Wir wünschten, dass wir in möglichst vielen Dingen zusammenarbeiten können. Aber es ist nicht das Ende der Welt, wenn wir bei manchen Dingen verschiedener Meinung sind." (Welt S. 7)

PFAND - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat mit Ablehnung auf eine Forderung der Länder zur Anpassung des Pfand-Systems im geplanten Verpackungsgesetz reagiert. "Von den Vorschlägen der Länder zur Ausweitung der Pfandpflicht auf alle Getränkesorten halte ich gar nichts", sagte Hendricks der Rheinischen Post. "Damit laufen die Länder Gefahr, sich lächerlich zu machen", sagte die Ministerin. Rheinland-Pfalz zum Beispiel habe die Forderung mit auf den Weg gebracht und sich nun gemeldet, dass das Pfand aber bitte nicht auf Weinflaschen erhoben werden solle. "Es würde mich nicht wundern, wenn weitere Länder mit Ausnahmewünschen folgen werden", sagte Hendricks. Ein Pfand auf Milch- und Saftkartons ergebe keinen Sinn. (Rheinische Post)

MANAGERGEHÄLTER - Bundesjustizminister Heiko Maas hat erstmals konkrete Vorschläge zur Begrenzung von Managergehältern gemacht. "Wir brauchen klare gesetzliche Vorgaben für die Höhe von Managergehältern", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist keine Frage des Neids, sondern der Gerechtigkeit." Maas forderte "ein festgeschriebenes Maximalverhältnis zwischen der Vergütung von Vorständen und dem durchschnittlichen Gehalt ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Außerdem sollten Quoten festgelegt werden zwischen Grundgehalt und Boni. Diese sollten gemeinsam mit Unternehmensverbänden und Gewerkschaften ermittelt werden. Darüber hinaus brachte Maas eine gesetzliche Regelung ins Gespräch, wonach "variable Vergütungen bei Schlechtleistung oder sogar regelwidrigem Verhalten einbehalten oder nach Auszahlung zurückgefordert werden können". (Funke-Mediengruppe)

BANKEN - Ein neues Gesetz gibt jungen Technologiefirmen Zugang zu Kontodaten. Damit können sie Privatkunden maßgeschneiderte Produkte anbieten und Banken gezielter als bisher auf ihrem klassischen Terrain attackieren. Denen droht ein drastischer Gewinneinbruch. (Handelsblatt S. 28)

LEBENSMITTEL - Die sächsische Staatsministerin und Vorsitzende der Verbraucherschutzminister-Konferenz, Barbara Klepsch (CDU), hat sich für scharfe Kontrollen des Online-Lebensmittelhandels ausgesprochen. "Wir müssen denselben strengen Maßstab, der bei Kontrollen im konventionellen Handel angelegt wird, auch für den Handel im Internet anwenden. Dazu müssen wir prüfen, ob die bestehenden Strukturen der Lebensmittelüberwachung und die rechtlichen Voraussetzungen ausreichen, um auch den Onlinehandel mit Lebensmitteln angemessen zu kontrollieren", sagte Klepsch. (Handelsblatt)

LANDWIRTSCHAFT - Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will die Förderung für Öko-Bauern um 50 Prozent auf 30 Millionen Euro im Jahr erhöhen. Die Förderung ist Teil der Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau, die der Minister am Mittwoch auf der Messe "Biofach" in Nürnberg vorstellen will. Insgesamt fünf "Handlungsfelder" umfasst das Programm der Bundesregierung, das unter anderem auch "Umstellungsprämien" für Landwirtschaftsbetriebe vorsieht, die ihre Produktion nur teilweise auf Öko-Anbau umstellen. (Funke Mediengruppe).

