Die U¨bernahme des Pra¨sidentenamtes in den USA durch Donald Trump sendet ein überwiegend positives Signal an die Ma¨rkte. Lange hat kein US-Pra¨sident mehr eine solch starke Ausrichtung auf die Belange der Wirtschaft gezeigt. In den ersten 100 Tagen werden die Bo¨rsen dies honorieren - aber auch auf Ausrutscher und unerfu¨llte Versprechen achten. Wir stellen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...