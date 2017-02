The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0347556935 HYPO NOE GRUPPE BK 17-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0353428037 PFBK SCHW.HYP. 17-29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1685V0 STADT HAMBURG LSA A.2/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AAPN5 BERLIN, LAND LSA17/23A494 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BN932 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4VP7 BAY.LDSBK.IS 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9Q7 DZ BANK IS.A723 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2H47 LB.HESS.-THR. IHS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2H54 LB.HESS.-THR. IHS 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2H62 LB.HESS.-THR. IHS 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2H70 LB.HESS.-THR. IHS 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C08 LB.HESS.THR.CARRARA02I/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CZ0 LB.HESS.THR.CARRARA02H/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C16 LB.HESS.THR.CARRARA02J/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C40 LB.HESS.THR.CARRARA02M/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C57 LB.HESS.THR.CARRARA02N/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C65 LB.HESS.-THR.IS.02B/2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JT0 HSH NORDBANK FZ IV 17/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0868 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA US02665WBM29 AMER.HONDA F. 2020 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US02665WBN02 AMER.HONDA F. 2020FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US05579JAG31 BNZ INTERNAT.FDG 17/20MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US125896BS82 CMS ENERGY 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US428291AN87 HEXCEL CORP. 17/27 BD02 BON USD N