FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.452 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.028 EUR

C7C XFRA US18451C1099 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.329 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 2.117 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.282 EUR

AFRF XFRA FR0011453463 AIR FRANCE-KLM 13-23 CV 0.209 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.565 EUR

ZEGA XFRA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 0.894 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.339 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.804 EUR

WXIE XFRA DE000A1C2XN2 BERENB.EUROP.EQUITIES R 1.770 EUR

TUI1 XFRA DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. 0.630 EUR

WXI8 XFRA DE000A1C5D21 BERENBERG EM EQUITY R 6.000 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.242 EUR

EXHK XFRA DE000A0H08C4 IS.EO GO.BD.C.10.5+ U.ETF 1.030 EUR

EXHJ XFRA DE000A0H08B6 IS.E.G.B.C.5.5-10.5 U.ETF 0.584 EUR

EXHH XFRA DE000A0H08A8 IS.EO G.B.C.2.5-5.5 U.ETF 0.233 EUR

EXHG XFRA DE000A0H0793 IS.EO G.B.C.1.5-2.5 U.ETF 0.310 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.515 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.190 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.413 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.393 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.341 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.504 EUR

7HC XFRA CA4369131079 HOME CAP. GRP INC. 0.188 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.318 EUR

DNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.087 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.086 EUR

O3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.593 EUR

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.329 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.108 EUR

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ PROD. PART. UTS 0.406 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.301 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.066 EUR