FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R6C1 XETR US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2
R6C2 XETR US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2
BSU XETR US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R6C1 XETR US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2
R6C2 XETR US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2
BSU XETR US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25