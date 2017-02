Es gibt neue Probleme in der angeschlagenen US-Atomsparte. Daher sagte das Unternehmen nun für das ablaufende Geschäftsjahr einen weiteren Milliardenverlust voraus.



Das Fahrwasser von Thoshiba wird immer sumpfiger. Inzwischen schließt man auch einen Komplettverkauf des lukrativen Kerngeschäfts mit Chips nicht aus.



Hintergrund der jetzigen Misere sind explodierende Kosten bei dem jüngst in den USA zugekauften Akw-Hersteller. Sie führten dazu, dass auf die komplette Westinghouse-Sparte nun umgerechnet 5,9 Mrd. Euro abgeschrieben werden. Die Wertminderung zehrt das Eigenkapital des Konzerns auf. Er erwartet nun für das Ende März ablaufende Geschäftsjahr 2016/17 einen Nettoverlust von 3,2 Mrd. Euro. Im Jahr zuvor hatte das Minus sogar bei 3,8 Mrd. Euro gelegen. Damals schlug ein Bilanzskandal zu Buche.



Inzwischen ist das Unternehmen an der Börse nur noch 8 Mrd. Euro wert. Mitte Dezember waren es noch mehr als doppelt so viel. Entlastung sollen Notverkäufe bringen. Etwa das Halbleitergeschäft. Hier sollten eigentlich nur Anteile von knapp 20 % an den Mann gehen. Nun denkt man aber auch über eine vollständige Veräußerung nach. Außerdem plant man einen Rückzug aus dem Akw-Bau im Ausland.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info