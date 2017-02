lastminute.com group mit vorläufigen Ergebnissen 2016: starke Margenerholung, deutlich über den Erwartungen

Amsterdam / Chiasso, 15. Februar 2017 - (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/), ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, gab heute die vorläufigen Ergebnisse 2016 bekannt. Die ehrgeizigen Ziele für 2016 wurden erreicht.

Die starke Leistung im Jahr 2016 spiegelt sich in einem gestiegenen Gesamtumsatz von EUR 262 Mio. (gegenüber EUR 249.7 Mio. 2015) und einem bereinigten EBITDA von EUR 28.5 Mio., entsprechend einer Marge von 10.9%, gegenüber EUR (0.5) Mio. 2015 respektive den für 2016 in Aussicht gestellten EUR 27 Mio.

Der Wertverlust des Britischen Pfunds im zweiten Halbjahr wirkte sich mit rund EUR 6.5 Mio. negativ auf den Umsatz und mit EUR 1.8 Mio. auf das bereinigte EBITDA aus. Dennoch wurden die finanziellen Ziele vollständig erreicht, was belegt, dass die Gruppe ihre Massnahmen planmässig umsetzt.

Leicht tiefer als erwartet ist die Nettofinanzposition mit EUR 54.9 Mio. Es gilt zu berücksichtigen, dass im Finanzausblick von EUR 75 Mio. einmalige Ereignisse, die sich auf rund EUR 13 Mio. summierten, nicht mitberücksichtigt waren. Diese umfassten den Kauf von WAYN, das Aktienrückkauf-Programm, die Ausgabe eines Aktienoptionsprogramms sowie ausserordentliche Offline-Marketingkampagnen, die im vierten Quartal gestartet wurden, um den Boden für weitere Initiativen in diesem Jahr vorzubereiten.

Fabio Cannavale, CEO von (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/), kommentierte: "Die erfolgreiche Einführung unseres Geschäftsmodells bestätigt unsere Vision, ein inspirierendes und wichtiges Reiseunternehmen im europäischen Umfeld zu sein. Bereits ein Jahr nach der Akquisition von (lastminute.com: http://www.lastminute.com/) konnten wir Synergien nutzen und zwar mehr, als wir erwartet hatten. Wir werden weiter investieren, um die Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit unserer Equity Story zu erhöhen. Wir haben die gesetzten Ziele klar übertroffen, trotz erhöhter Investitionen in Marketingmassnahmen, die wir im Dezember in Form von Offline-Testkampagnen durchführten.»

Kennzahlen

Umsatz von EUR 262 Mio., gegenüber EUR 249.7 Mio. 2015

bereinigtes EBIDTA von EUR 28.5 Mio., gegenüber EUR (0.5) Mio. 2015

Nettofinanzposition von EUR 54.9 Mio. gegenüber EUR 68.1 Mio. am 31. Dezember 2015

Die Ergebnisse 2016 werden am 17. März 2017 publiziert. Eine Telefonkonferenz findet um 15:30 h CET statt. (http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/financial-calendar.aspx: http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/financial-calendar.aspx)

An der nächsten Aktionärsversammlung in Amsterdam am 28. April 2017 finden die Wahlen der neuen nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats statt. Der Verwaltungsrat hat die bereits empfohlene Ernennung von Anna Zanardi Cappon bestätigt und schlägt zudem die Nominierung von Anna Gatti vor.

