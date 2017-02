IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium Inc.verlängert Vertrag mit geologischem Fachberater

Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung mit Arriva Management Inc. (Arriva) fortsetzt. Arriva wird dem Unternehmen weiterhin geologische und strategische Fachberatungsleistungen erbringen. Das Fachpersonal von Arriva leistet wesentliche Unterstützung bei der Erhebung und Analyse des Datenmaterials aus dem kürzlich durchgeführten Schlitzprobenahmeprogramm und der Planung der nächsten Explorations- und Erschließungsphasen im Lithiumprojekt Georgia Lake.

Als partielle Gegenleistung für die zu erbringenden Dienstleistungen wird Arriva Stammaktien des Unternehmens im Wert von 39.000 $ erhalten. Die Stammaktien werden gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange nach Erbringung der Services in Tranchen ausgegeben werden.

Die Vereinbarung und sämtliche Wertpapiere, die in ihrem Rahmen ausgegeben werden sollen, sind der Zustimmung der TSX Venture Exchange vorbehalten.

Martin Stephan, CEO von Rock Tech, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, unsere Geschäftsbeziehung mit Arriva Management auszubauen. Die von Arriva erbrachten Fachleistungen sind unübertroffen. Das Fachpersonal von Arriva unterstützt uns ungemein bei der Erhebung und Auswertung der Daten aus den Schlitzprobenahmen und wird uns auch weiterhin Unterstützung bei der Planung und Umsetzung eines Bohrprogramms in unserem Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake bieten.

Über Arriva Management Inc.

Arriva ist ein privat geführtes kanadisches Beratungsunternehmen für den Mineralressourcensektor. Arriva beschäftigt eine Vielzahl erfahrener Bergbau- und Mineralexplorationsexperten mit einem großen Spektrum an Fachkenntnissen im Bereich der Mineralexploration und eignet sich daher hervorragend, um Rock Tech bei der Umsetzung seiner Wachstumspläne zu unterstützen. Arriva ist bestrebt, hochwertige und schnelle Infomationen und Services für Explorationsprogramme bereitzustellen. Dank seiner Tätigkeit in verschiedenen Teilen der Welt bietet Arriva eine globale Perspektive und ist stets am Puls der Zeit.

Über Rock Tech Lithium:

Rock Tech Lithium ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Exploration von Konzessionsgebieten mit potenziellen Vorkommen von Lithium und anderen ausgewählten Metallen für den Einsatz in Batterien gerichtet ist.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake, an dem das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt, befindet sich nordöstlich von Thunder Bay (Ontario) und verfügt über eine angezeigte Ressource im Umfang von 3,19 Millionen Tonnen mit 1,10 % Lithiumoxid sowie eine abgeleitete Ressource im Umfang von 6,31 Millionen Tonnen mit 1,00 % Lithiumoxid. Weitere Informationen zur NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung und zu Rock Tech erhalten Sie auf unserer Website unter www.rocktechlithium.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Martin Stephan Martin Stephan Director, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über: Brad Barnett, Chief Financial Officer, Rock Tech Lithium Inc., 1021 West Hastings Street, Suite 900, Vancouver, B.C., V6E 0C3, Telefon: (604) 558-5123, Fax: (604) 670-0033, E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

