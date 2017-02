Von Nicole Friedman

NEW YORK (Dow Jones)--Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett hat ihre Beteiligung an Apple im vierten Quartal mehr als verdreifacht - kurz bevor der Kurs des iPhone-Herstellers auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist.

Die weiteren Aktienkäufe ließen Berkshires Anteil an dem Technologiekonzern per 31. Dezember auf ein Volumen von 6,6 Milliarden US-Dollar steigen. Die zu dem Zeitpunkt von der Gesellschaft gehaltenen 57,4 Millionen Aktien haben auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag einen Wert von rund 7,7 Milliarden Dollar.

Besser als erwartet ausgefallene iPhone-Verkäufe, die Erwartungen an das neueste Modell des Smartphones und Hoffnungen auf eine Steuersenkung auf Auslandsgewinne in den USA trieben in den vergangenen Wochen den Apple-Kurs. Am Dienstag stieg die Aktie um 1,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 135,02 Dollar. Der Konzern hat damit einen Marktwert von 700,5 Milliarden Dollar, mehr als jedes andere Unternehmen weltweit.

Berkshire hatte erstmals im Mai 2016 in Apple investiert, als der Kurs in der Nähe von Zweijahrestiefs dümpelte. An dem Tag, als der Einstieg von Buffett bekannt gemacht wurde, stieg die Apple-Aktie um 3,7 Prozent und ist seitdem größtenteils im Aufwärtstrend.

Buffett lehnte über einen Assistenten eine Stellungnahme dazu ab.

