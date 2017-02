Basel - Bis voraussichtlich Ende 2023 gestaltet Helvetia Versicherungen nach den Plänen von Herzog & de Meuron ihren Hauptsitz an der St. Alban-Anlage in Basel neu. Durch das Projekt Helvetia Campus Basel entstehen neben modernen Büroräumlichkeiten auch Begegnungsräume für die Bevölkerung.

Um das Projekt Helvetia Campus Basel realisieren zu können, hat Helvetia soeben das Baugesuch basierend auf den Entwürfen von Herzog & de Meuron eingereicht. Die Bauarbeiten sollen dieses Jahr nach den Sommerferien beginnen. Bis voraussichtlich Ende 2020 entsteht parallel zum heutigen Hauptgebäude ein Zwillingsbau als zeitgemässe Neuinterpretation des bestehenden Gebäudes. Die beiden Hochhäuser werden durch einen Zwischenbau verbunden, der ein grossräumiges, transparentes Auditorium einen repräsentativen Empfangsbereich und Räumlichkeiten für Veranstaltungen aufnimmt.

Das Mitte der 1950-er Jahre erbaute, bisherige Hauptgebäude wird anschliessend einer umfassenden Erneuerung unterzogen. Das gesamte Projekt dauert bis voraussichtlich Ende 2023. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund CHF 200 Millionen. Nicht eingerechnet ist die letzte Etappe, bei der auf der Nordseite der St. Alban-Anlage der Bau eines neuen Wohnhauses vorgesehen ist. Ebenfalls nach den Plänen von Herzog & de Meuron werden dort rund 50 moderne, lichte Mietwohnungen und Gästezimmer gebaut. Die grosszügige Parkanlage bleibt erhalten.

Geschäftsaktivitäten weiter vorantreiben

Mit den rund 350 neuen Büroarbeitsplätzen werden die logistischen Kapazitäten für das starke Wachstum des Unternehmens in den vergangenen und in den kommenden Jahren bereitgestellt. Für Philipp Gmür, CEO von Helvetia, ist diese Investition denn auch ein klares Bekenntnis zum Standort Basel: «Wir wollen als eines der führenden Schweizer Versicherungsunternehmen ein attraktiver Arbeitgeber in Basel bleiben und von da und von St. Gallen aus unsere Geschäftsaktivitäten gemäss unseren strategischen Zielsetzungen weiter ausbauen. Helvetia Campus ...

