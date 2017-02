Die Zahl der Aktionäre im Land bleibt unverändert niedrig. Jedes Jahr hört man dieselben mahnenden Worte: "Jetzt muss die Aktienkultur gefördert werden" oder "In Zeiten von Niedrigzinsen setzt endlich ein Umdenken ein". Doch weit gefehlt: Knapp neun Millionen Deutsche halten Aktien. Davon ist ein Drittel bereits über 60 Jahre alt. Eine gesunde Aktienkultur sieht anders aus. Die Mitteilung des Deutschen Aktieninstituts hat ein bisschen den Charakter einer Durchhalteparole: "Zeichen der Stabilisierung: Weiter rund 9 Millionen Aktienbesitzer in Deutschland". Tatsächlich ist es eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Nur jeder siebte Bürger hält überhaupt Aktien oder Aktienfonds. Und das in Zeiten von...

