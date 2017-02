Zürich - Der Real Estate Risk Index von MoneyPark bleibt konstant und signalisiert auch für das laufende Jahr 2017 einen gesunden und stabilen Markt. Die Arbeitslosigkeit stagniert für Schweizer Verhältnisse zwar auf hohen 3.3 Prozent. Die Verschuldung der Haushalte hingegen nimmt weiter ab und erreicht einen neuen Tiefstand. Insgesamt sehen die Experten von MoneyPark keine erhöhten Risiken im Markt und bewerten den Kauf von Immobilien weiterhin als attraktiv.

Der Real Estate Risk Index (RERI) von MoneyPark bleibt auch im letzen Quartal 2016 auf 3.3 Indexpunkten. Der Immobilienmarkt zeigt sich weiterhin gesund und stabil - von Überhitzungstendenzen ist nichts zu spüren weder preisseitig noch bei der Vergabe von Krediten.

Haushalte verschulden sich kaum

Im letzten Quartal 2016 sinkt die Verschuldungsquote auf einen neuen Tiefststand von 1.4. Sprich die Immobilienkäufer nehmen (nur) das 1.4-fache als Hypothekarkredit auf, was sie als Vermögen (inkl. Gelder der 2. und 3. Säule sowie Wertschriftendepots) zur Verfügung haben. Eine Tendenz der Finanzinstitute höhere Risiken bei der Kreditvergabe einzugehen, ist nicht zu verzeichnen. Und dies trotz anhaltendem Negativzinsumfeld und einem zunehmenden Wettbewerb im Markt durch neue Markteintritte von Pensionskassen aber auch P2P-Anbieter.

Neue Markteintritte und mehr Konkurrenz bringen Bewegung ins Zinstableau

Im letzten Quartal 2016 stiegen die Zinsunterschiede zwischen günstigstem und teuerstem Anbieter leicht an und erreichen 68 Basispunkte. Die Zinsunterschiede sind nicht zuletzt Markteintritten von Pensionskassen, Versicherungen und Anlagestiftungen geschuldet, die mittlerweile Banken nicht mehr nur bei langen Laufzeiten unterbieten, sondern auch bei kürzeren Laufzeiten konkurrenzieren. In einer aktuellen Studie zeigt sich, dass Versicherungen zum ersten Mal Banken auch bei 5-jährigen Festhypotheken unterbieten.1 Angesichts der nach wie vor attraktiven Margen im Hypothekargeschäft und dem bis anhin noch moderaten Wettbewerb zieht der Markt weitere Anbieter an, die verstärkt in das ehemalige Hoheitsgebiet der Banken vordringen. ...

