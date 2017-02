Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Asien dominieren zur Wochenmitte die grünen Vorzeichen. Die Stimmung unter den Investoren hat sich mit den jüngsten Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen nochmals aufgehellt. Bereits die Wall Street ging in Folge mit Gewinnen aus dem Handel, nun folgen ihr die Börsen in Asien. "Wir haben diese stake Vorgabe von der Wall Street, die wir nicht ignorieren können", Jingyi Pan, Marktstrategin bei der IG Group. Nach dem Minus am Vortag ging es für den Nikkei um 1 Prozent nach oben. Dabei profitierte der Aktienmarkt in Japan von der Schwäche in der Währung, der Yen handelt bei 114,35 Dollar. Der Hang-Seng-Index legt um 1,4 Prozent zu und der Shanghai-Composite-Index notiert 0,3 Prozent höher.

Rede von Yellen wird hawkisch interpretiert

Fed-Chair Janet Yellen hat am Dienstag in ihrem Rechenschaftsbericht vor dem Finanzausschuss des US-Senats den bisherigen Zinsausblick der Fed bekräftigt, dass auf den nächsten Sitzungen mit weiteren Zinsschritten zu rechnen sei. Dabei erwähnte sie erneut, dass sich dafür die Daten zu Arbeitsmarkt und Inflation weiter verbessern sollten. "Obwohl diese Aussage nicht neu war, wurde sie von den Märkten hawkish interpretiert" heißt es in einem Kommentar von Christiane von Berg, Volkswirtin bei der BayernLB.

Der Dollar wertete in Folge entsprechend auf und auch die US-Treasurys zeigten einen spürbaren Renditeanstieg über alle Laufzeiten. Während sich Yellen die Tür für eine Zinsanhebung im März offen hielt, ist die Börse unverändert skeptisch. Mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 36 Prozent rechnet sie mit einer Zinsanhebung auf der nächsten Sitzung, nach 30 Prozent vor der Yellen-Anhörung.

Banken und Versicherer profitieren von US-Notenbankpolitik

Getragen von der Aussicht auf höhere Zinsen am Anleihenmarkt steigen die Aktien der japanischen Versicherer. So verteuerten sich die Aktien von MS&AD Insurance Group und Dai-ichi Life um 4,0 und 4,5 Prozent und notierten damit auf einem Achtzehn- und Fünfzehn-Monatshoch. Der Nettogewinn von Tokio Marine stieg im Zeitraum April bis Dezember gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent und profitierte dabei von dem guten Finanzergebnis. Japans größter Sachversicherer fuhr in diesem Zeitraum bereits 81 Prozent des avisierten Jahresgewinns ein, für die Aktie ging es um 4,1 Prozent nach oben.

Toshiba gaben nach dem Verlust am Vortag um weitere 8,8 Prozent nach. Am Vortag hatte die Nachricht, dass das Unternehmen die Veröffentlichung der Zahlen verschiebt, die Aktie in den Keller geschickt. Nun überraschte Toshiba seine Aktionäre erneut negativ: Das Unternehmen muss 6,3 Milliarden Dollar auf das Atomgeschäft abschreiben - das kam an der Börse nicht gut an. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik wollte eigentlich mit dem Einstieg in das Atomgeschäft die Zyklik aus dem Geschäft herausnehmen.

Die Börse in Australien zeigte sich am Mittwoch von der besten Seite und legte um ein knappes Prozent zu. Damit schloss sie auf 21-Monatshoch. Zu den großen Gewinnern gehörte Down Under die Aktie der Commonwealth Bank (plus 2,3 Prozent), die Bank will nach einem starken ersten Halbjahr die Dividende anheben. Das gute Ergebnis zog auch die anderen Bankwerte nach oben, der Finanzsektor steuert ein Drittel der Marktkapitalisierung des ASX 200 bei. Der Aktienmarkt in Südkorea erholte sich von anfänglicher Schwäche. Der Kospi gewann 0,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.809,10 +0,94% +1,93% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.437,98 +1,03% +1,69% 07:00 Kospi (Seoul) 2.085,55 +0,53% +2,92% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.229,14 +0,35% +4,04% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.039,34 +1,42% +7,75% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.085,15 +0,41% +7,10% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.708,29 -0,04% +4,05% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8.44 % YTD EUR/USD 1,0582 +0,0% 1,0578 1,0614 +0,9% EUR/JPY 120,99 +0,1% 120,90 120,41 -1,6% EUR/GBP 0,8487 +0,1% 0,8480 0,8466 -0,4% GBP/USD 1,2469 -0,0% 1,2473 1,2538 +1,1% USD/JPY 114,34 +0,0% 114,31 113,44 -2,2% USD/KRW 1142,05 +0,3% 1138,97 1138,48 -5,4% USD/CNY 6,8664 -0,0% 6,8675 6,8689 -1,1% USD/CNH 6,8514 -0,1% 6,8586 6,8607 -1,8% USD/HKD 7,7595 +0,0% 7,7593 7,7594 +0,1% AUD/USD 0,7674 +0,0% 0,7673 0,7676 +6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,85 53,2 -0,7% -0,35 -3,3% Brent/ICE 55,68 55,97 -0,5% -0,29 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,83 1.228,60 -0,2% -2,77 +6,5% Silber (Spot) 17,92 17,95 -0,2% -0,03 +12,5% Platin (Spot) 998,85 1.000,00 -0,1% -1,15 +10,5% Kupfer-Future 2,75 2,74 +0,3% +0,01 +9,6% ===

DJG/DJN/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2017 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.