Die Kauflaune der Anleger in New York und Tokio könnte am Mittwoch auch auf den deutschen Markt überschwappen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung steigende Kurse voraus. Am Dienstag war der Dax mit 10.771,81 Punkten auf der Stelle getreten. Erst nach Handelsschluss hierzulande hatten die US-Börsen ihren Rekordkurs wieder aufgenommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...