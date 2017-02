Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Verkauf von BATS-Global-Markets-Anteilen dürfte die Ergebnisse der Deutschen Börse im vierten Quartal 2016 signifikant gestützt haben. Die Nettoerlöse sollten sich derweil stabil entwickelt haben im Vergleich zum Vorjahr. Die mittelfristigen Ziele bis 2018 dürfte die Deutsche Börse bestätigen. Die Geschäftszahlen werden bei den Anlegern aber nur auf geringe Beachtung treffen. Im Blick steht die geplante Fusion mit der London Stock Exchange (LSE). Der geplante Zusammenschluss mit der LSE bleibt bis auf weiteres der Haupttreiber für die Aktie, wenngleich nicht davon auszugehen ist, dass es anlässlich der Bekanntgabe der Geschäftszahlen zu dem Themenkomplex neue Erkenntnisse geben wird. Die EU-Kommission hat die Prüfungsfrist unlängst bis zum 3. April verlängert. Nach Brüssel muss noch die hessische Landesregierung den Zusammenschluss genehmigen. Nachfolgend die Konsensschätzungen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

Netto- Erg nSt 4. Quartal erlöse u.Dritten MITTELWERT 596 165 Vorjahr 590 102

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

10:00 LU/Stabilus SA, HV

12:30 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Osram Licht: 1,00 EUR TUI AG: 0,63 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Januar HVPI PROGNOSE: +3,0% gg Vj vorläufig: +3,0% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj - GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +2.000 Personen zuvor: -10.100 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +6,5 zuvor: +6,5 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,4% zuvor: 75,5% 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 5 Mrd NOK 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2026 im Volumen von 1,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.337,90 0,04 Nikkei-225 19.437,98 1,03 Schanghai-Composite 3.229,05 0,35 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.771,81 -0,02% DAX-Future 11.793,50 +0,18% XDAX 11.796,98 +0,17% MDAX 23.285,69 +0,15% TecDAX 1.881,24 +0,15% EuroStoxx50 3.308,89 +0,11% Stoxx50 3.057,29 -0,05% Dow-Jones 20.504,41 +0,45% S&P-500-Index 2.337,58 +0,40% Nasdaq-Comp. 5.782,57 +0,32% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,50 -43

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An Europas Aktienmärkten dürften Anleger am Mittwoch die Kursgewinne an der Wall Street vom Vortag "nachpreisen", wie ein Händler sagt. "Pünktlich" mit dem Ende des Kassahandels an den europäischen Börsen hätten am US-Markt die Aktienkäufe eingesetzt. Die Federal Reserve schätze die Lage der US-Wirtschaft positiv ein, dies sorge für Käufe am US-Aktienmarkt. Allerdings habe der DAX zuletzt die guten Vorgaben vom den Trend vorgebenden US-Markt nicht eins zu eins nachvollzogen, merkt der Händler an, diese Underperformance könne sich fortsetzen. Technisch unterstützt ist der DAX laut HSBC an der 38-Tage-Linie, die aktuell bei 11.601 Punkten verläuft. Ziel einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sei das Jahreshoch bei 11.893 Punkten.

Rückblick: Feste Auto- und Bank-Aktien haben einen Rücksetzer verhindert. Die Banken waren mit dem Auftritt der US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Senat gefragt. Yellen meint, ein zu langes Warten mit Zinserhöhungen wäre "unklug". Die steileren Zinskurven dürften die Erträge der Banken stützen. Der Banken-Index im Stoxx stieg um 1 Prozent. Auch der Index der Auto-Aktien zog um 1 Prozent an. General Motors verhandelt über einen Verkauf seines defizitären Europageschäfts an Peugeot. Peugeot stiegen um 4,3 Prozent, Renault um 3,1 Prozent, Fiat um 4,1 Prozent und VW um 1,1 Prozent. Rolls-Royce verloren 4 Prozent. Das Unternehmen hat einen Milliardenverlust bekannt gegeben. Trotz schwacher Zahlen stiegen Credit Suisse um 2,3 Prozent. Die Anleger konzentrieren sich auf die starke Kapitalbasis und den optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr. TUI verbesserten sich um 5,3 Prozent. Der Konzernverlust hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres nahezu halbiert.

DAX/MDAX/TECDAX

Weng verändert - Heidelcement fielen um 3,9 Prozent. Die Schwäche im Südwest-Europa-Geschäft war laut Davy ursächlich für die unter den Erwartungen liegenden Quartalszahlen. Für Bilfinger ging es dagegen um 3,9 Prozent nach oben. Die Analysten begrüßten die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung und die geplanten Aktienrückkäufe. Rheinmetall gewannen mit einer Kaufempfehlung der UBS 5,5 Prozent. Nemetschek stiegen um 5,5 Prozent, nachdem Berenberg die Aktie auf die Kaufliste genommen hat. Für Grammer ging es um 1,8 Prozent nach oben. Der langjährige Partner Ningbo Jifeng Auto Parts steigt über eine Wandelanleihe mit gut 9 Prozent bei dem im SDAX notierten Unternehmen ein.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): XDAX +0,2% auf 11.797 Punkte

Der Gesamtmarkt legte mit der Wall Street noch etwas zu, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Die Patrizia-Aktie gewann mit Zahlen 3 Prozent. Deutz stiegen um 1 Prozent, das Unternehmen prüft den Verkauf seines Standortes in Köln-Deutz. Schaltbau sackten mit einer gesenkten Prognose um 6,8 Prozent ab. Easy Software hat ebenfalls die Prognose korrigiert; die Aktie brach um 18 Prozent ein.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nach einem zögerlichen Auftakt erreichten die drei Hauptindizes erneut Rekordhöhen. Alle Aufmerksamkeit richtete sich auf Notenbank-Präsidentin Janet Yellen, die sich ziemlich falkenhaft äußerte und damit die Anleihe-Renditen trieb. Am Aktienmarkt legten Bankenwerte zu, da steigende Renditen der Branche üblicherweise höhere Erträge erbringen. JP Morgan führten den Dow an mit einem Plus von 1,6 Prozent, Goldman Sachs gewannen 1,3 Prozent und erreichten den höchsten Schlusskurs ihrer Geschichte. Der Bankensektor stieg um 1,8 Prozent. Die Apple-Aktie erreichte ein neues Allzeithoch bei 135,09 Dollar, zum Handelsschluss gewann sie 1,3 Prozent. Seit dem jüngsten Quartalsbericht hat die Aktie 11 Prozent zugelegt. Ein Treiber ist auch die Spekulation, dass sich das iPhone 8 drahtlos aufladen könnte. Der französische Autokonzern Peugeot hat Interesse an einer Übernahme von Opel. Das Papier von General Motors legte um 4,8 Prozent zu. Am Rentenmarkt kamen die Notierungen mit der von Yellen geweckten Zinsfantasie zurück. Die Rendite der Zehnjährigen stieg im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 2,47 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.48 Uhr EUR/USD 1,0582 +0,0% 1,0578 1,0577 EUR/JPY 120,98 +0,1% 120,90 120,96 EUR/CHF 1,0646 +0,0% 1,0644 1,0650 GBP/EUR 1,1782 -0,0% 1,1793 1,1794 USD/JPY 114,33 +0,0% 114,31 114,36 GBP/USD 1,2467 -0,0% 1,2473 1,2475

Der Dollar kann im asiatischen Handel seine Vortagesgewinne behaupten. Die Aussicht auf ein höheres Zinsniveau in den USA nach den Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen hatte dem Greenback Beine gemacht. "Die Aussagen legen nahe, dass eine Erhöhung der Zinsen im März wahrscheinlicher geworden ist", sagt Stratege Joe Manimbo von Western Union. Der Euro notiert weiterhin unter der Marke von 1,06 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,85 53,2 -0,7% -0,35 -3,3% Brent/ICE 55,67 55,97 -0,5% -0,30 -3,1%

Die Ölpreise erholten sich nach den Vortagesabgaben. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg je Fass um 0,5 Prozent auf 53,20 Dollar. Hatte die strikte Umsetzung der Opec-Fördersenkungen am Vortag noch wenig Beachtung gefunden, wurde der Umstand am Dienstag als Erklärung für die sich erholenden Erdölpreise herangezogen. Mit dem Vorrücken des Dollars gab Öl aber einen Teil der Aufschläge wieder ab. In Asien bauten die Ölpreise die Abgaben noch weiter aus.

