Ob T-Bone-Steak, Käse oder Gemüse - solche Produkte können auch online gekauft werden. Das setzt nicht nur den konventionellen Handel unter Druck. Es gibt auch Zweifel, ob die Lebensmittelkontrolle ausreichend ist.

Die Digitalisierung macht's möglich: Immer mehr Lebensmittelhändler nutzen die Chance, ihre Produkte online anzubieten. Zwar spielt der digitale Handel gemessen am Gesamtumsatz der Branche in Deutschland bisher nur eine kleine Rolle, wie eine Untersuchung der Verbraucherzentrale Brandenburg zeigt. "Doch die Dynamik am Markt zeigt", so die Experten, "dass sich das schnell ändern kann." Gerade unter Menschen, die ohnehin online einkaufen, steige der Anteil derer, die Lebensmittel - und inzwischen auch frische Lebensmittel - im Internet bestellten.

Die Verbraucherschützer stützen sich in ihrer Einschätzung auf Zahlen des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland für das Jahr 2015. Danach fallen Online-Bestellungen mit einem Anteil von 0,5 Prozent am Lebensmitteleinzelhandel nicht besonders ins Gewicht. Mit einem Umsatz von 736 Millionen Euro im Jahr 2015 erzielte die Online-Sparte im Vergleich zum Vorjahr jedoch ein Plus von 19 Prozent (2014: 618 Millionen Euro) und wird damit als ein starker Wachstumsmarkt eingestuft.

Damit weitere Kundengruppen erschlossen werden können, setzen die Akteure im Online-Handel nach Beobachtung der Verbraucherschützer nun darauf, bestehende Vorurteile und Sorgen beim Online-Kauf von Lebensmitteln weiter abzubauen und mit attraktiven Angeboten zu locken. Doch es bleiben Zweifel.

Laut einer jüngst veröffentlichten Forsa-Umfrage steht nur eine Minderheit der 1.003 Befragten (20 Prozent) dem zunehmenden Online-Handel mit frischen Lebensmitteln positiv gegenüber. Die weit überwiegende Mehrheit (70 Prozent) sieht diese Entwicklung eher negativ. Mit Abstand am häufigsten (50 Prozent) wird als Nachteil beim Kauf frischer Lebensmittel im Internet die fehlende Möglichkeit zur Prüfung der Produkte genannt. Es folgen als weitere negative Aspekte die mangelnde Produktqualität (28 Prozent) und die Umweltverträglichkeit (16 Prozent).

Derlei Befunde werden in der Politik aufmerksam registriert. Und es stellt sich die Frage, ob die Lebensmittelüberwachung ausreichend gewappnet ist für den digitalen Handel. "Wir müssen denselben strengen Maßstab, der bei Kontrollen im konventionellen Handel angelegt wird, auch für den Handel im Internet anwenden. Dazu müssen wir prüfen, ob die bestehenden Strukturen der Lebensmittelüberwachung und die rechtlichen Voraussetzungen ausreichen, um auch den Onlinehandel mit Lebensmitteln angemessen zu kontrollieren", sagte die sächsische Staatsministerin und Vorsitzende der Verbraucherschutzminister-Konferenz, Barbara Klepsch (CDU), dem Handelsblatt.

Die CDU-Politikerin plädiert für ein "Kontrollsystem", ...

