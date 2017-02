Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Vortagesverlusten gegenüber dem US-Dollar vorerst unter der Marke von 1,06 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung aktuell bei 1,0583 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Dollar am Morgen auch stabil und steht aktuell bei 1,0062 nur knapp unterhalb des Kurses vom Vorabend.

Das EUR/CHF-Währungspaar präsentiert sich am Mittwochmorgen bei einem Stand von 1,0647 ebenfalls stabil. In einem aktuellen Kommentar heisst es bei der Commerzbank, der Devisenmarkt werde derzeit verstärkt durch politische Ereignisse ...

