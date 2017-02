Leoni scheiterte zuletzt Ende Januar an den Zwischenhochs aus November 2015 und vollzog anschließend eine Konsolidierungsbewegung zurück auf ein darunter liegendes Unterstützungsniveau - doch im gestrigen Handel gelang es wieder mit dynamischen Kurszuwächsen frische Jahreshochs zu markieren und Käufer auf seine Seite zu ziehen.

Bei 39,35 Euro - also den Novemberhochs aus 2015 drehten die Kursnotierungen Ende Januar kurzzeitig in einen regelkonformen Pullback ab und fielen auf die darunter liegende Horizontalunterstützung bei rund 36,00 Euro zurück. Dort nahmen sich Käufer der Aktie wieder an und drückten das Papier im gestrigen Handel sogar auf frische Jahreshochs aufwärts. Damit dürfte sich der Boden aus 2016 um 23,00 Euro nun weiter festigen und erlaubt es Anlegern an einem weiteren Kursschub der Leoni-Aktie bis in den Bereich der im Oktober 2015 gerissene Kurslücke zu partizipieren und sich hierdurch beachtliche Gewinn ins Depot zu holen. Anleger, die nach der Analyse vom 27. Januar 2017: "Leoni: ...

