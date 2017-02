Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmaverpackungsspezialist Gerresheimer hat das Geschäftsjahr 2015/16 mit einem höheren Umsatz und Gewinn beendet. An der guten Entwicklung will das Unternehmen seine Aktionäre mit einer deutlich höheren Dividende von 1,05 Euro je Aktie teilhaben lassen. Im vergangenen Jahr hatte Gerresheimer 0,85 Euro je Aktie an die Aktionäre gezahlt. Im laufenden Geschäftsjahr soll es weiter bergauf gehen.

Im Geschäftsjahr 2015/16 (per 30. November) kletterte das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 17,2 Prozent auf 307,8 Millionen Euro. Währungsbereinigt wuchs es auf 311,3 Millionen Euro. Es lag damit am oberen Ende des im Oktober angepassten Zielkorridors von 295 bis 315 Millionen Euro. Gerresheimer hatte die Jahresprognosen seinerzeit wegen des Verkaufs der Laborglassparte revidiert.

Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 22,4 Prozent erstmals oberhalb von 22 Prozent, bei einem Vorjahreswert von 20,5 Prozent. Das Konzernergebnis nach Dritten stieg deutlich um 16,7 Prozent auf 121,6 Millionen Euro, insbesondere auch aufgrund des Aktiva-Verkaufs, und übertraf damit die Markterwartung. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis nach Minderheiten je Aktie stieg von 3,41 auf 4,22 Euro.

Der Umsatz legte um 7,2 Prozent auf knapp 1,38 Milliarden Euro zu. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte, Akquisitionen und Desinvestitionen, sind die Erlöse um 2,9 Prozent gestiegen. Sie lagen damit im Rahmen der Unternehmensprognosen.

