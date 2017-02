Liebe Leser,

der Verband des deutschen Sportfachhandels erklärt sich den boomenden Sportmarkt mit dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher.

Ob Männer, Frauen, Kinder oder Senioren - bei vielen gehört der regelmäßige Sport zum Tagesablauf. Auch in schwierigen Wirtschaftslagen wird daher an Sportausrüstung nicht gespart. Zu den am stärksten wachsenden Produktgruppen gehört alles, was mit Outdoor zu tun hat. Davon profitierte einer unser Aktien-Favoriten DICK'S Sporting ...

Den vollständigen Artikel lesen ...